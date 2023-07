Halt mal – wo ist eigentlich die ganze „Skin Positivity“ hin?

Noch vor vier Jahren sah die Online-Beauty-Welt völlig anders aus. Immer mehr Creators gingen mit Videos und Fotos viral, in denen ihre Haut so aussah wie die, die dir aus dem Spiegel entgegenschaut: echt. Nicht gefiltert oder durch teure dermatologische Behandlungen „perfektioniert“. Es entstanden ganze Communitys, die Haut mit Akne Rosacea , Schuppenflechte oder Pigmentflecken feierten. Es gab jede Menge virtuelle Räume, in denen man über die eigene Erfahrung mit der Haut diskutieren konnte. Daraus entstanden häufig auch neue und tiefe Online-Freundschaften. Irgendwann machten sogar diverse Brands mit und entschieden sich für ihre Werbung auf Plakaten oder in sozialen Netzwerken explizit für Models mit Akne . Diese Community – die Bewegung der „Skin Positivity“ – schien so kurz davor zu stehen, ausgrenzende und veraltete Schönheitsideale abzuschaffen.