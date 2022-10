Warum deine Dehnungsstreifen so jucken

Wie auch Blitze und Fingerabdrücke sind Dehnungsstreifen komplett einzigartig. Sie können an deinem Po, deiner Hüfte, am Rücken, an den Brüsten, dem Bauch auftauchen – oder prinzipiell überall dort, wo sich deine Haut häufig dehnt. Die Streifen, die genau genommen Narben sind, können vertikal verlaufen, sich wie eine Baumkrone in alle Richtungen ausbreiten oder sich um deine Kurven legen. Sie können farblich von einem hellen Weiß bis hin zu einem tiefen Rot variieren. Oh, und sie können jucken – so richtig jucken.