Solltest du dir Sorgen um deine Hautbarriere machen?

Keine Frage: Wir alle wissen heute viel besser als früher darüber Bescheid, wie wir aktive Wirkstoffe in unsere Pflegeroutine integrieren sollten. Die meisten Produkte auf dem Markt sind heute auch deutlich besser formuliert, stabiler und sanfter zur Haut. Noch dazu haben wir eine größere Auswahl. Letztlich gilt aber vor allem: Höre auf deine Haut, und übertreibe es nicht. Eine schlichte drei- oder vierteilige Hautpflegeroutine kann zum Beispiel so aussehen: ein sanfter Cleanser (wie die CeraVe Feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion , 12,99 € via Rossmann), ein feuchtigkeitsspendender Toner (wie die Good Light Moon Glow Milky Toning Lotion , 23,70 € via Cult Beauty), ein hydrierender Moisturizer (wie die The Ordinary Natural Moisturizing Factors + Phytoceramides Feuchtigkeitscreme , 23,95 € via Sephora, die wir auch hier schon reviewt haben), und tagsüber Sonnenschutz