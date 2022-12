„Skin Flooding“ ist der TikTok-Trick, den meine trockene Haut brauchte

Nachdem sie ihr Gesicht mit einem sanften Cleanser gewaschen hat, trägt Madi das Serum Hyaluronic Acid 2% + B5 von The Ordinary (5,84 € via Douglas) auf ihre feuchte Haut auf (Betonung auf „feucht“!), das Feuchtigkeit in ihrer Haut verschließt. Während die Haut noch immer ein bisschen nass ist, greift Madi als Nächstes zum Niacinamid-Serum ( The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% , 5,44 € via Douglas), danach zu einem feuchtigkeitsspendenden Moisturizer ( e.l.f. Holy Hydration Face Cream , 11,99 € via Douglas). Tagsüber solltest du danach noch Sonnenschutz auftragen, wenn du das Haus verlässt.