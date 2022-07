Wir müssen über TikToks absurden „Erdbeerbeine“-Trend reden

TikTok ist voller Tipps und Tricks, um beispielsweise Körperbehaarung zu reduzieren oder sogenannte „ Hip Dips “ an den Hüften zu kaschieren. In letzter Zeit sind TikToker:innen aber vor allem besessen von sogenannten „strawberry legs“ – und insbesondere davon, wie man sie „loswird“. „‚Strawberry legs‘ beziehen sich auf die kleinen roten oder braunen Pigmentflecken an den Beinen, die normalerweise um Haarwurzeln herum entstehen“, erklärt die Dermatologin Dr. Penelope Pratsou . Diese Follikel erinnern an die winzigen Kerne auf der Oberfläche einer Erdbeere – daher auch der Name „Erdbeerbeine“.