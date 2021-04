„Hip Dips“ sind kein Schönheitsproblem, das du beheben musst 

Was genau sind aber Hip Dips (manchmal auch als „ Geigenhüfte “ bezeichnet)? Diese Bezeichnung bezieht sich auf die seitlichen Dellen in der Hüfte zwischen dem Beckenknochen und dem Oberschenkel, die manche von uns eben von Natur aus haben – oder auch nicht. So oder so stimmt alles mit dir. Doch irgendwie haben Hüft-Dellen die furchtbare Welt des Body-Shamings, die sich durch (unerreichbare oder gefährliche) Schönheitsideale wie Thigh Gaps und Ab Cracks auszeichnet, erobert. Meiner Meinung nach – und du stimmst mir bestimmt zu – sollte all das (wie die Ära des Kalorienzählens) der Vergangenheit angehören.