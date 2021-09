Les utilisat·eur·rice·s des réseaux sociaux comme Serena veulent plus d'honnêteté et de transparence de la part des personnes qui promeuvent des séances d'entraînement ciblant des zones spécifiques. Tandis que Yara pense que nous avons besoin de plus de conversations hors ligne sur les hip dips de la part de personnes bien informées. "Je ne veux pas que les gens se contentent de dire 'Oh, je ne me sens pas complexé par rapport aux hip dips' alors que c'est le cas, je pense qu'il faut parler ouvertement et aborder le fait que les gens sont aujourd'hui complexés par rapport à cette zone, mais aussi aborder le fait que c'est un phénomène normal". Elle veut que les influenceu·r·se·s et les coachs sportifs soient tenu·e·s responsables de la diffusion de fausses informations et que les médias grand public reconnaissent qu'il s'agit en fait d'un problème vraiment dommageable qui cause un réel préjudice aux jeunes femmes.