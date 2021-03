Comme le montre l'expérience de Nichola, il est possible de se rétablir de l'hyperphagie boulimique. Avec le soutien et les messages appropriés, elle est parvenue à se sentir bien dans sa peau et à faire confiance à son corps pour prendre des décisions intuitives. Mais il reste encore beaucoup à faire pour soutenir les personnes souffrant d'hyperphagie boulimique et les empêcher de tomber dans des comportements nuisibles. La frénésie alimentaire doit être reconnue pour ce qu'elle est : un signe de détresse émotionnelle et un appel à l'aide. Les professionnels de santé doivent mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire et mieux se former pour contrer les préjugés anti-gros qui nuisent activement à leurs patient·e·s. À plus grande échelle, les troubles du comportement alimentaire doivent également être remis en question, avec empathie et compréhension plutôt qu'avec flagellation et humiliation. Et la culture du régime (même dans son nouvel habillage de bien-être) doit être remise en question lorsqu'elle s'appuie sur l'idée que la nourriture est intrinsèquement "bonne" ou "mauvaise".