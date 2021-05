Qu'il s'agisse de taquineries, de critiques constructives ou d'humiliation pure et simple sur le physique, c'est un sentiment particulièrement pénible lorsque vos proches dénigrent votre apparence. Et pourtant, ce n'est pas une expérience unique : cela arrive à tout le monde, des personnes super sensibles aux personnes ayant une grosse carapace. Mon petit frère a un jour comparé mes cuisses à des jambonneaux. Ce n'était qu'un enfant, et j'en ai ri, mais les mots sont toujours gravés dans ma mémoire. Ils surgissent au hasard - quand j'essaie un jean, quand je me demande si une jupe est de la bonne longueur, ou quand je suis assise à côté d'inconnues aux cuisses généreuses dans le métro (Hmm, les siennes ressemblent plus à des hot-dogs).