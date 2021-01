Body Shaming von der Familie: So gehst du am besten mit Sticheleien um

Mein kleiner Bruder verglich meine Oberschenkel einmal mit Schinken. Er war zu dem Zeitpunkt noch ein Kind und ich habe damals darüber gelacht. Seine Worte haben sich aber in mein Gedächtnis gebrannt. Sie kommen in jenen Momenten wieder an die Oberfläche, wenn ich Jeans anprobiere, darüber diskutiere, ob ein Rock die richtige Länge hat, oder in der U-Bahn neben fremden Personen sitze, die Thigh Gaps haben, und ihre Beine mit meinen eigenen vergleiche (hmm, ihre sehen im Vergleich zu meinen wie Hot Dogs aus).