Ich habe Filler gegen Augenringe ausprobiert & bin hin und weg vom Resultat

Ich hatte die Option, meinen kleinen Makel mithilfe von Injectables verschwinden zu lassen, nie wirklich in Erwägung gezogen, bis ich die Dermatologin Dr. Michelle Henry kennenlernte. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich nicht viele Schwarze Personen, die sich so einem Eingriff unterzogen hatten. Jetzt hatte ich aber die Bekanntschaft einer umwerfend schönen Schwarzen Frau gemacht, die selbst Filler hatte und auch noch Ärztin war. Ich war bereit, alles stehen und liegen zu lassen und sofort in ihr Büro zu kommen, um mich von ihr behandeln zu lassen. Weil ich in der Schönheitsbranche arbeite, bot sie mir an, die Prozedur beim ersten Mal kostenlos durchzuführen.