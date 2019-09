So lange dauert die Wundheilung der unterschiedlichen Schönheits-OPs

Du hast dich also für eine Schönheitsoperation entschieden. Good for you! Es ist dein Körper und mit dem kannst du machen, was du willst. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass du dich vorab ganz in Ruhe informiert und dich von einem Spezialisten oder einer Spezialistin beraten lassen hast, richtig? Na dann kann’s ja losgehen!