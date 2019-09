Concealer 1 x 1: Wie du Augenringe & andere Problemchen in den Griff bekommst

Vermutlich spreche ich vielen aus der Seele, wenn ich sage, dass der Concealer das wichtigste Utensil im Kosmetiktäschchen ist. Er hilft uns nicht nur, nach langen Nächten (halbwegs) fit auszusehen, sondern kaschiert mit Rötungen, Augenringen und Pickelchen so ziemlich alles, was einen makellosen Teint stören könnte. Damit all das richtig gelingt, gibt es jedoch einige Dinge zu beachten. Denn nicht nur die Auftragetechnik und Reihenfolge sind entscheidend für einen frischen Look, sondern auch Farbe und Konsistenz des Produkts. Alles, was du über den Retter im Handtaschenformat wissen musst, liest du in unserem großen Concealer-Einmaleins.