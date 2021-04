Wie sich unsere Beziehung zu weiblicher Körperbehaarung im Lockdown verändert hat

Dass wir unsere Körperbehaarung in der momentanen Situationen in einem anderen Licht sehen, ergibt Sinn. Die dauernden Lockdown-Beschränkungen heißt, dass wir weitestgehend von Freund:innen, Verwandten, Kolleg:innen, vielleicht sogar Partner:innen isoliert sind – Leute, vor denen uns unsere sichtbare Körperbehaarung sonst vielleicht peinlich wäre. Während der Pandemie hat sich unser gesamter Lifestyle verändert, und das spiegelt sich auch in unserer Körperpflege wider . Viele von uns sind zu der Erkenntnis gekommen, dass ihre rituelle Haarentfernung eher der Pflicht als der wirklichen Not entsprang. Studierende:r Sof zum Beispiel ließ die Körperhaare im Lockdown „aus Faulheit“ wachsen; inzwischen gefällt ihm:ihr der Look. „Ich werde meine Beinhaare auf jeden Fall behalten“, sagt Sof. „Die sind jetzt einfach ein Teil von mir, und ich liebe es, haarige Beine zu haben.“ Sof sagt zwar, dass er:sie sich trotzdem immer noch zwischendurch für die Körperhaare schämt, sie aber auch als Teil seiner:ihrer Abstammung akzeptiert. „Ich habe arabische Wurzeln und bin deswegen haariger als viele weiße Menschen. Dafür sollte ich mich aber nicht schämen, sondern es als Teil von mir akzeptieren“, erklärt Sof.