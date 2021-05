Ce que le confinement a changé dans notre rapport aux poils (& à l’épilation)

Cela me donne l'impression d'être représentée, car les posts sont tellement différents des femmes impeccablement rasées qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Après avoir repéré la campagne Project Body Hair , j'ai su que je n'avais pas à cacher mon aversion pour l'épilation ; il y avait d'autres personnes comme moi. Sunny est une nouvelle marque de rasoirs qui s'est rendue populaire l'année dernière en défendant ce choix. Son slogan est le suivant : "To shave or not to shave. It's no biggie, is it? Prickly or smooth, it won't change the world." (Se raser ou ne pas se raser. Peu importe, non ? Une peau qui pique ou toute douce ne changera pas le monde.) Carol se fait l'écho de cette notion : "Accepter mes poils par petites touches n'est en rien un acte de résistance. Je veux simplement me sentir libre". Elle ajoute qu'après le confinement, elle ne s'épilera que lorsqu'elle en aura envie. Le fait d'avoir plus de contrôle a encouragé Carol à abandonner ses rendez-vous mensuels chez l'esthéticienne.