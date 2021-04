5 Frauen erzählen, wie ein Jahr der Video-Calls ihre Meinung zu ihrem Aussehen veränderte

Wenn ich einen Song aussuchen müsste, der das vergangene Jahr zusammenfasst, wäre das definitiv Beyoncés Me, Myself and I . Nicht bloß, weil er den Stress des (Pandemie-)Datinglebens ganz gut zusammenfasst, sondern vor allem wegen der Zeilen: „Me, myself and I / That’s all I got in the end / That’s what I found out“ („Ich bin alles, was ich am Ende habe / Das habe ich jetzt begriffen“). Fast 24/7 zu Hause zu sein, umgeben von Spiegeln, meiner Webcam, meiner iPhone-Kamera und endlosen, unzähligen Video-Calls, bedeutete, dass ich plötzlich öfter mit meinem Gesicht konfrontiert wurde als vor Corona. Und mit der Zeit fiel mir auf, wie dunkel meine Augenringe durch meinen unregelmäßigen Schlafrhythmus geworden waren; außerdem wurde es immer schwieriger, die Finger von meinen Masken-Pickeln zu lassen, während ich mich beim Zähneputzen im Spiegel anstarrte. Gleichzeitig war ich im Laufe der Monate von täglichem Make-up zu „Ach ja, ich besitze ja Make-up!“ übergegangen. An Silvester trug ich zum ersten Mal seit einer Ewigkeit Glitzer-Lidschatten auf, um überhaupt irgendwaszu fühlen.