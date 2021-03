Si je devais choisir une chanson pour représenter l'année écoulée, ce serait certainement "Me, Myself and I" de Beyoncé. Non pas parce que faire des rencontres est devenu un véritable cauchemar, mais parce que je suis "all I got in the end/ That's what I found out". En d'autres termes : je n'ai personne d'autre que moi. Passer du temps à la maison entourée de miroirs, de ma webcam, de la caméra de mon iPhone et d'appels Zoom qui n'en finissent pas implique que je suis exposée à la réflexion de mon visage beaucoup plus souvent que par le passé. J'ai donc remarqué à quel point mes cernes étaient devenues foncées à cause de mes horaires de sommeil irréguliers et j'avais un mal fou à ne pas tripoter mon maskné en me brossant les dents. Je suis passée du maquillage quotidien pour le travail ou les sorties (vous vous souvenez de cette époque ? Oui, moi non plus) à oublier l'existence même de ma trousse à maquillage pendant des semaines. Le soir du Nouvel An, j'ai mis un peu de fard à paupières pailleté pour la première fois depuis des mois, juste pour ressentir quelque chose.