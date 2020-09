Quels actifs cosmétiques sont compatibles (et lesquels ne jamais mélanger) ?

la vitamine C avec la vitamine E et l'acide férulique. Tous deux sont également des antioxydants et renforcent le bouclier protecteur de la peau lorsqu'ils sont associés à la vitamine C. Assurez-vous de toujours utiliser un SPF après votre sérum à la vitamine C. Et le Dr Sewell d'ajouter : "Il est préférable d'appliquer la vitamine C le matin. Elle est facilement oxydable et devient alors moins efficace, il est donc important de choisir un produit stable à base de vitamine C d'une marque réputée". On adore les sérums Drunk Elephant , le REN et La Roche-Posay