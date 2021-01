Le Dr Barbara Sturm est un nom que tou·te·s les beauty-addicts reconnaîtront instantanément. Non seulement elle est une des meilleures médecins esthétiques (elle compte parmi ses clients Hailey et Justin Bieber , Emma Roberts et Irina Shayk, pour n'en nommer que quelques-uns), mais elle a également été la première à proposer un traitement facial au plasma (oui, celui qui consiste à utiliser son propre sang). Pour le commun des mortels, cependant, elle est surtout connue pour le succès de sa marque éponyme de soins doux et anti-inflammatoires pour la peau.