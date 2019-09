Feines Haar statt Balkenbraue: So einfach ist es, Augenbrauen natürlich nachzumachen

Der erste und wahrscheinlich wichtigste Tipp ist nicht zu verzweifeln, wenn es am Anfang noch nicht so rund läuft – Übung macht ja bekanntlich den*die Meister*in! Wenn du deine Brauen zuvor mit einem herkömmlichen Stift nachgezeichnet hast, kannst du auch damit beginnen zu üben und musst nicht gleich in neue Produkte investieren. Dafür sollte der Stift jedoch sehr gut angespitzt sein. Eine schräge Kante wie bei dem Brow Lift von Charlotte Tilbury eignet sich perfekt zum ersten Testen, da die Auftragsfläche größer ist als bei einem spitzen, bleistiftartigen Produkt. Wenn du die Hairstroke-Technik nach dem Vorbild von Browsbyraluca ausführen möchtest, eignet sich ein cremiges Produkt im Pott in Kombination mit einem spitzen Pinsel (wieder mit schräger Kante) am besten. Raluca selbst verwendet im Video die Dipbrow Pomade mit einem doppelseitigen Pinsel von der Brauen-Frau, der ganz Hollywood vertraut: Anastasia Beverly Hills. Achte darauf, dass die Farbe nicht dunkler ist als die deiner eigenen Brauen. Nach dem (gleichmäßigen) Eintunken des Pinsels in das Produkt werden dünne Härchen, beginnend am unteren Rand, wo auch die echten Haare ihre Wurzeln haben, schräg nach oben gezogen. Orientiere dich einfach an den Vorgaben von Mutter Natur. Und selbst wenn es mal schief geht, gibt es immer noch Make-up-Entferner!