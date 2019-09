Augenbrauen richtig zupfen: Mit diesen Tipps geht nichts mehr schief

Bevor es richtig losgeht, solltest du zunächst den Verlauf deines Brauenbogens bestimmen. Dazu brauchst du einen Kosmetikpinsel oder einen Stift als Hilfsmittel. Diesen legst du zunächst senkrecht am äußeren Nasenflügel an, sodass er entlang des inneren Augenwinkels bis zur Braue hinauf reicht. Die Stelle markierst du mit einem Kajalstift, denn hier sollte deine Augenbraue beginnen. Anschließend legst du den Stift wieder am Nasenflügel an, sodass er in gerader Linie über die Pupille schräg nach oben zeigt. Dort, wo der Stift auf die Augenbraue trifft, sollte der der höchste Punkt der Braue sein und leicht nach außen abfallen. Zu guter Letzt legst du den Stift noch einmal am Nasenflügel an, sodass er entlang des äußeren Augenwinkels nach oben zeigt. An dieser Stelle sollte deine Braue enden.