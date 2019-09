Rihannas superdünne Augenbrauen auf dem Vogue-Cover sind mehr als nur ein Look

Rihanna also wieder. Kein Topmodel dieser Welt hätte es geschafft, mit nur einem Vogue-Cover für derartig viel Gesprächsstoff zu sorgen. Das vom britischen Starfotografen Nick Knight geschossene Portrait der Sängerin, dass die aktuelle Septemberausgabe der britischen Vogue ziert, zeigt eine gewohnt selbstbewusst in die Kamera blickende Rihanna. Soweit, so oft schon gesehen. Umrahmt wird ihr Gesicht von einer wahren Farbexplosion aus Blumen und Tüll. Die Lippen glänzen in einem satten Verlauf von Signal- zu tiefem Blutrot. Es passiert eine ganze Menge in diesem Bild und dennoch blieben alle Augen ab Veröffentlichung des Bildes nur an einem kleinen Detail hängen: den ultradünnen Augenbrauen der Sängerin.