Schluss mit trockenen Lippen: Auf welche Inhaltsstoffe du achten solltest

Wo wir schon beim Thema sind: Nicht alle Lip Balms sind das „Balsam“, das sie zu sein versprechen. Einige richten sogar mehr Schaden an, als dass sie helfen. Deswegen solltest du dir laut Dr. King genau durchlesen, was eigentlich in deinen Pflegeprodukten enthalten ist: „Achte darauf, ein Lip Balm zu verwenden, das Emollientien, also Weichmacher, und undurchlässige Okklusiva enthalten. Zu Emollientien zählen zum Beispiel alle Ceramide; sie unterstützen die Hautbarriere. Okklusive Stoffe wie Vaseline, Bienenwachs und Kokosöl bilden eine Barriere, durch die keine Feuchtigkeit entweicht.“