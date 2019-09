„In den Wintermonaten trocknet die kalte Luft Lungen, Nase und Lippen aus. Aber auch die Wohnungsluft kann in dieser Jahreszeit besonders trocken sein – vor allem, weil die Heizung ständig an ist. In diesem Fall können Luftbefeuchter sehr hilfreich sein“, so Medical News Today . Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Produkten, die dafür sorgen sollen, dass du nach dem Winter nicht wie eine vertrocknete Rosine aussiehst. Wir haben uns für dich durch die Onlineshops geklickt und dir die beliebtesten, bestbewertesten und stylischsten Modelle rausgesucht. Vom Schnäppchen bis zum Luxusteil und vom klassischen Luftbefeuchter bis hin zum LED-Aroma-Diffuser ist bei der folgenden Slideshow alles dabei.