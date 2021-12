Le Dr King conseille de fuir les baumes contenant uniquement des humectants, qui rendront vos lèvres plus sèches à la longue. "Les baumes à lèvres qui ne contiennent que des humectants, comme l'acide hyaluronique et la glycérine , peuvent rendre les lèvres plus sèches", explique-t-elle. "Ils captent l'humidité, et si l'air est peu humide, alors ils peuvent tirer l'humidité de la peau, et ensuite l'humidité s'évapore, laissant donc vos lèvres plus sèches." Selon le Dr Zeichner, les ingrédients irritants comme le menthol, l'alcool et les hydroxyacides sont également à proscrire.