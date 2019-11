8 humidificateurs d’air pour vous sauver la peau cet hiver

En été, l’humidité est partout, et surtout sous vos aisselles. En hiver par contre, entre le chauffage à fond et l’air froid, votre peau et vos cheveux n’ont jamais été aussi secs. C’est là qu’une amie vous a conseillé son humidificateur d’air, et elle n’a pas tort. C’est encore le meilleur moyen de retrouver une belle peau et éviter de sucer des pastilles contre la gorge sèche tout l’hiver.