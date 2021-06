Wie es ist, eine Schwarze und schlanke Frau zu sein

Funmi*, 21, die in Schottland aufgewachsen ist, zog im Alter von elf Jahren nach Nigeria zurück und bemerkte, dass die Definition davon, was allgemein als schön empfunden wird, in beiden Ländern unterschiedlich ausfällt: „Als ich in Schottland lebte, orientierte ich mich an westlichen Schönheitsideale“, erzählt sie. „Mir war bewusst, dass es als erstrebenswert galt, dünn zu sein.“ In Nigeria war das nicht der Fall. „Das fiel mir besonders dann auf, als ich mich mehr und mehr zu Schwarzen Männern hingezogen fühlte. Mir wurde klar, dass dünne Frauen bei ihnen nicht gut ankamen.“