Warum „plus-sized“ nicht automatisch „size-inclusive“ bedeutet

Plus-Size-Käufer:innen werden oft entweder in den hinteren, dunklen Teil eines Modeladens verbannt oder müssen überhaupt in ein anderes Geschäft, um etwas für sich zu finden. In vielen Fällen wird Plus-Size-Kleidung aber erst gar nicht vor Ort angeboten, sondern ist nur online erhältlich. Die verfügbaren Stücke sind dann aber auch nicht immer unbedingt Kassenschlager . „Selbst Marken, die erkannt haben, dass Plus-Size-Konsument:innen mehr Optionen und Möglichkeiten brauchen, um sich modisch ausdrücken zu können, grenzen diese Gruppe immer noch aus“, sagt Waldman. „Sie reagieren zwar auf die Nachfrage, bieten aber nur wenige Plus-Size-Produkte an (oft gibt es die dann auch nur bis zu einer bestimmten Größe). Diese sehen häufig oft ganz anders aus als das, was das Unternehmen sonst so verkauft und weswegen dir die Sachen da überhaupt so gefallen.“