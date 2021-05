Danielle Hall, cofondatrice de la plateforme de shopping social Insyze , qui offre aux femmes grandes tailles un lieu de shopping et de socialisation, est d'accord avec Waldman : "Lorsqu'une marque [lance] une collection "plus-size", il y a souvent un nombre limité de vêtements, qui diffèrent [presque toujours] des tailles normales proposées par la marque", explique-t-elle. La sœur et partenaire commerciale de Hall, Sylvie Wilson, qualifie les collections grandes tailles de "médiocres et peu inspirantes". De plus, il est devenu courant que les marques qui lancent des collections grandes tailles se contentent de tailles 2 ou 3X et s'arrêtent là. Ainsi, le cycle de l'exclusion se poursuit.