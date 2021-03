Was erwarten Frauen eigentlich von Umstandsmode?

Carmen Zolman, Design-Abteilungsdirektorin bei Nike, wollte bei der Arbeit an der Umstandslinie der Marke, die letztlich zum Marktrenner wurde, mehrere Anforderungen erfüllen. Zu Beginn wurde eine Analyse von mehr als 150.000 Körper-Scans von Frauen weltweit durchgeführt, um festzustellen, wie sich der Körper während der Schwangerschaft äußerlich verändert. „Außerdem arbeiteten wir während des gesamten Design-Prozesses eng mit 30 Sportlerinnen zusammen, die zu dem Zeitpunkt entweder schwanger waren oder gerade ein Baby zur Welt gebracht hatten. So konnten wir herausfinden, was die Bedürfnisse dieser Frauen waren und ihre Anregungen und Ideen zusammentragen“, erklärt sie. Während dieses dreijährigen Projekts wurden mehr als 70 verschiedene Materialien getestet, um für jeden Bereich das Richtige zu verwenden. Aus ihrer eigenen Erfahrung als Schwangere erinnert sich Zolman an folgendes Erlebnis: „Ich weiß noch, dass ich in einer Umkleidekabine war und mich nicht wohl in dem fühlte, was ich anhatte. Die meisten Optionen, die mir zur Verfügung standen, hatten Rüschen an der Seite, waren aus unbequemen Materialien gemacht oder die Schnitte waren einfach nicht schmeichelhaft. Schlechtes Design sollte eine Frau niemals daran hindern, aktiv und gesund bleiben zu können – besonders während und nach der Schwangerschaft.“