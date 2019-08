Wie so viele Aspekte des Mutterseins ist das Stillen ein belastetes Thema. Diskussionen über das Stillen konzentrieren sich meistens auf die gesundheitlichen Vorteile für Kleinkinder, die Schicklichkeit, ein Kind über das Säuglingsalter hinaus zu stillen, und die politischen Aspekte davon, eine stillende Mutter zu sein – inklusive der Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu stillen und am Arbeitsplatz abzupumpen. Die Medien zeichnen oft ein schimmerndes Bild vom Stillen; oft sehen wir wunderschöne, weich ausgeleuchtete Porträts junger Mütter , die ihre Säuglinge im Arm halten, während sie selig saugen. Das ist sicher ein Bestandteil des Stillens. Aber was viele unserer Diskussionen und Darstellungen selten ansprechen, ist die Tatsache, dass Stillen auch verdammt hart sein kann.