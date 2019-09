Genau diese Stärke ist es, die die 23-jährige Elizabeth, die mit ihrer elf Wochen alten Tochter Mavia fotografiert wurde, liebt und auf die sie am meisten stolz ist. „Ich habe das Gefühl, so stark auszusehen“, sagt sie über das Bild, auf dem sie ihrer Tochter die Brust gibt, während sie direkt in die Kamera blickt. „Ich weiß, dass es manchen Frauen ein bisschen peinlich ist, ihre Kinder in der Öffentlichkeit zu stillen, aber ich weiß nicht, was daran falsch sein sollte. Und dieses Bild portraitiert das perfekt.“