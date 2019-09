Bis er seine Reise antrat, war David ein fester Bestandteil in Maias Alltag. Er lebte bei uns und meine Tochter hang sehr an ihm. Während ich arbeitete, passte er auf sie auf und kümmerte sich auch mal über Nacht um sie, damit ich Schlaf nachholen konnte. Neben Maias geliebtem Großvater kommt er einer Vaterfigur am nächsten. Die meisten Leute werden sich nun sicher wundern, wieso ein männlicher bester Freund sich so aufopfernd um meine Tochter kümmert. Die Frage, ob wir nicht doch ein Paar sind, können sich viele zum Glück verkneifen. Und ich müsste sie eh verneinen, unsere Beziehung ist vollkommen platonisch. Das war jedoch nicht immer so: Vier Jahre lang waren wir ein Paar. Und es waren die Folgen unserer Trennung, die zu meiner Schwangerschaft mit Maia führten.