So glücklich sehen Mamas & ihre Babys 24 Stunden nach der Geburt aus

„Die Frauen in meinen Bildern erinnern mich an tapfere Soldaten auf dem Schlachtfeld, oder an den Footballspieler, der endlich einen Pokal in den Händen hält. Dieser stolze Moment der Mütter, voller Adrenalin in den Adern und Glück in den Augen, wird so gut wie nie dargestellt. Dabei verdient er es, in Szene gesetzt und zelebriert zu werden.“