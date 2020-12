Ich nahm die „Pille Danach“ – & wurde trotzdem schwanger

Als ich also im letzten Jahr im Beratungszimmer der Apotheke meine Pille Danach einnahm, wurde ich nicht gefragt, wo ich mich gerade in meinem Menstruationszyklus befand (was ich dank meiner Tracking-App Clue ziemlich genau hätte beantworten können), noch wurde ich darauf hingewiesen, dass eine Kupferspirale vielleicht die bessere Wahl wäre. Damit will ich nicht behaupten, dass all das meine Entscheidung zur Pille Danach geändert hätte – aber Fakt ist: Das alles sind Informationen, die ich in der Apotheke gern bekommen hätte.