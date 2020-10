Je suis tombée enceinte après avoir pris la pilule du lendemain

Selon les recommandations de bonne pratique publiées par la Haute Autorité de Santé (HAS) : "Le pharmacien est souvent le premier (voire le seul) interlocuteur sollicité dans le cadre d’une demande ou d'un conseil sur la contraception d'urgence. Au-delà de la délivrance, son rôle est particulièrement important en matière d'information, de conseil et, si nécessaire, d’orientation vers un autre professionnel de santé". Dans la partie 'Déroulé de l'entretien' il est recommandé d'"indiquer la possibilité de pose d'un dispositif intra-utérin sur prescription médicale, notamment en présence de contre-indication ou de précautions d'emploi". Cela va à l'encontre de mon expérience et de celle d'Hannah, et suggère que ces directives ne sont pas toujours appliquées. Et, il n'est pas demandé non plus explicitement au pharmacien d'informer que le DIU au cuivre est la contraception d'urgence la plus efficace.