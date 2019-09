Wenn Männer heimlich das Kondom abziehen: Der neue zweifelhafte Trend nennt sich „Stealthing“

Alexandra Brodsky hat für eine Untersuchung, die im Fachmagazin Colombia Journal of Gender and Law veröffentlicht wurde, mit verschiedenen Frauen gesprochen, die entsprechende Vorfälle erlebt und sehr darunter gelitten haben. Zur Anzeige kommt es in den meisten Fällen nicht, da Betroffene sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Straftat oder gar eine Vergewaltigung handelt oder nicht?