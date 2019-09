Zervikalschleim & Temperatur – so kannst du deinen Zyklus ganz natürlich überwachen

Ohne die Zufuhr künstlicher Hormone durch die Pille oder andere hormoneller Verhütungsmethoden verändert sich auch die Temperatur deines Körpers. Unter der sogenannten Basaltemperatur versteht man die Körpertemperatur der Frau am Morgen direkt nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen. Im Laufe des Menstruationszyklus verändert sich diese Temperatur, da das Hormon Progesteron, das in der zweiten Zyklusphase nach dem Eisprung gebildet wird, sich auf das Wärmeregulationszentrum deiens Körper auswirkt. Die Aufwachtemperatur steigt dann in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, um mindestens 0,2 °C an. Ein Anstieg der Basaltemperatur ist also ebenso ein guter Indikator für den Eisprung.