La complexité d’être une femme noire et mince

Mon poids était souvent le sujet de discussion avec mes amies et ma famille. Une fois, à l'école, une de mes amies m'a vue me changer avant un cours d'EPS et m'a sorti : "Wow, tu es si maigre, tu as l'air anorexique". J'ai eu le cœur brisé : étais-je si mince qu'on aurait dit que je ne mangeais pas ? Cette petite insécurité est vite devenue une obsession. J'ai commencé à porter deux paires de collants à l'école pour me faire paraître plus grosse et deux soutiens-gorge pour faire grossir mes seins. J'utilisais l'argent de mon déjeuner pour acheter des boissons protéinées afin de prendre du poids.