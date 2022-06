Sind getönte Beauty-Produkte mit LSF „echter“ Sonnenschutz?

Die Make-up Artist Katie Jane Hughes ersetzt ihr Make-up gern durch getönten Sonnenschutz. Sie verwendet dazu den Supergoop! Glowscreen in der Nuance „Golden Hour“ – die es hierzulande leider noch nicht gibt; du kannst stattdessen die Supergoop! CC Screen in der Farbe deiner Wahl nehmen (47,00 € via Revolve) – und verteilt ihn wie einen flüssigen Bronzer auf der Stirn, bevor sie die Original-Nuance Supergoop! Glowscreen (36,10 € via Cult Beauty) auf dem restlichen Gesicht aufträgt, quasi als Primer oder Highlighter. Bei ihr ist der Sonnenschutz also nicht bloß eine Make-up-Basis, sondern schützt eben auch vor UV-Strahlen; die Technik eignet sich auch super zum Nachcremen. Weil sie aber manche Stellen ein wenig vernachlässigt, wäre es auch hier besser, zuallererst einen transparenten Sonnenschutz aufzutragen.