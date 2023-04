Die neue Sonnencreme von The Inkey List ist zu gut, um wahr zu sein

Tatsächlich sind Sonnencremes inzwischen sogar so gut, dass die Auswahl an fantastischen Optionen riesig ist – und das für jeden Geldbeutel . Da auch Skincare aber immer teurer wird, bist du vermutlich auf der Suche nach einem Produkt, das gleichzeitig super wirkt und dich nicht gleich ein halbes Monatsgehalt kostet. In diesem Fall möchte ich dir die brandneue Sonnencreme vorstellen, die die meisten Produkte in meiner morgendlichen Skincare-Routine ersetzt hat: The Inkey List Polyglutamic Acid Dewy Sunscreen SPF 30 (14,95 € via Sephora).