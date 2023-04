Das Serum gegen Aknenarben von The Ordinary ist ein Gamechanger

Professionelle Laserbehandlungen bei Dermatolog:innen sind dahingehend sehr effektiv, aber auch sehr teuer. Dasselbe gilt leider für freiverkäufliche Kosmetika – wie das geliebte Skinceuticals C E Ferulic Serum (187,75 € via Douglas). Da wird die Akne-Nachpflege schnell zur Investition. Aber natürlich will die portemonnaiefreundliche Marke The Ordinary auch das ändern. Die radikal transparente Skincare-Brand überzeugt schon seit Jahren mit ihren potenten, günstigen Produkten, die Hautpflege auch für diejenigen ermöglicht, die keine dreistelligen Summen für ihre Cremes, Seren und Co. bezahlen möchten oder können. Das neueste Serum von The Ordinary , die Aloe 2% + NAG 2% Solution (15,25 € via Beauty Bay), soll eine weitere solche Preislücke auf dem Beauty-Markt schließen: die Akne-Nachpflege.