Sonnencreme über Make-up: TikToks Hack zum Nachcremen ist genial

Als Make-up-Trägerin muss ich schuldbewusst zugeben, dass ich meinen Sonnenschutz nicht so oft erneuere, wie ich sollte. Ich habe einfach Angst, meine Foundation damit zu „verschieben“. Also musste ich diesen Hack einfach ausprobieren. Normalerweise trage ich mein Make-up mit einem nassen Schwämmchen auf; hier musste ich jetzt aber einen trockenen Schwamm verwenden. Ich griff also zu meinem Beautyblender und einer Sonnencreme, die meine fettige, zu Akne neigende Haut gerade liebt: die Sun Project Water Sun Cream SPF50+ von Thank You Farmer (22,60 € via Cult Beauty). Im Gegensatz zu anderen Cremes sorgt diese bei mir nicht für Pickel, sondern spendet meiner Haut Feuchtigkeit und lässt sie strahlen. Die Flasche ist außerdem schön schmal, wodurch ich sie einfach in meiner Handtasche mit mir rumtragen und mich tagsüber auch mal nachcremen kann.