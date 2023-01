Deine Augenringe brauchen das neue Serum von The Ordinary

„Ich habe hier schön häufiger vom Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum von The Ordinary (6,00 € via Flaconi) geschwärmt , als ich zählen kann – also hatte ich große Erwartungen an dieses neue Augenserum. Weil ich eher fettige Haut habe, greife ich in Sachen Skincare immer lieber zu leichteren Produkten. Hier war es Liebe auf den ersten Blick. Ich würde die Textur als ‚kaum dickflüssiger als Wasser‘ beschreiben. Schwerere Augencremes sorgen bei mir oft dafür, dass sich meine Milien verschlimmern (und mein Concealer einfach abrutscht). Dass dieses Augenserum einfach in der Haut verschwand, war also toll. Nach der morgendlichen und abendlichen Reinigung klopfte ich es sanft unterhalb meiner Augen in die Haut, und was danach noch an meinem Finger war, landete auf meinem Augenlid. (Übrigens: Einige Produkte sollten nur unterhalb der Augen verwendet werden, also frag bitte bei Dermatolog:innen oder Augenärzt:innen nach, wenn du dir nicht sicher bist!) Ich habe keine dunklen Augenringe (dank meiner Gene und rund zehn Stunden Schlaf pro Nacht), und weil ich noch in meinen 20ern bin, habe ich auch noch keine Falten oder Krähenfüße . Ich würde nicht davon ausgehen, dass dieses Serum sowas beheben könnte (realistisch betrachtet wird das kein Produkt der Welt schaffen), aber weil es mir hauptsächlich darum geht, die empfindliche Haut der Augenpartie zu stärken und mit Feuchtigkeit zu versorgen, bekommt das Serum von mir in der Hinsicht 11 von 10 Punkten.“