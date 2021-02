Warum du Augencreme fürs ganze Gesicht verwenden solltest

Promi-Kosmetikerin Taylor Wordon setzt ihre Augencreme am liebsten auch gegen Nasolabialfalten, die um den Mund herum auftreten, ein. „Die Haut rund um die Augen und die Lippen sind vergleichbar dünn“, erklärt Wordon. „Beide Bereiche verlieren mit dem Alter an Elastizität, sodass die Antioxidantien, die in einer Augencreme enthalten sind, sowohl gegen Lachfalten als auch Verfärbungen im Mundbereich helfen können.“ Dieser Logik zufolge kann deine Augencreme auch dafür genutzt werden, rissige Nagelhaut zu pflegen oder deine Wangenknochen zum Strahlen zu bringen. So oder so, Hauptsache ist, du schaust über den Tellerrand und probierst mal, dieses Hautpflegeprodukt auch anderweitig zu verwenden.