Meine Beauty-Routine ruiniert meine Augen, meint meine Augenärztin

Welche Art von Make-up-Entferner solltest du also benutzen? Nicola ist ein Fan von Mizellenwasser, mag aber am liebsten ein Balm auf Ölbasis, wie zum Beispiel das Revolution Skincare x Sali Hughes Butterclean Makeup Meltdown Cleansing Balm (13,60 € via Zalando) oder das Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm (46,40 € via Douglas). Dazu verwendet sie wiederverwendbare Pads (wie zum Beispiel die Mikrofaser-Pads von ebelin , 2,95 € via dm). „Ich empfehle, das Pad eine Weile auf dem Auge liegen zu lassen, damit das Balm das Make-up ‚schmelzen‘ lässt. Ölbasierte Entferner lösen Schminke so nämlich gut auf“, erklärt Nicola. „Danach wischst du sanft nach unten und außen. Wenn die wiederverwendbaren Pads im Laufe der Zeit kratzig werden, solltest du sie entsorgen.“