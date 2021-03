Ruiniert das Arbeiten von zu Hause deine Augen?

Das ist eher unwahrscheinlich, meint Dr. Sheppard. „Die Symptome vom Computer-Vision-Syndrom können in häufigen Abständen auftreten und länger anhalten. Aus diesem Grund kann es Betroffenen so vorkommen, als ob sich ihre Sehkraft täglich verschlimmern würde“, erklärt sie. Mit anderen Worten: Weil ich jeden Tag so viel Zeit vor Bildschirmen verbringe, kann es sein, dass mein Augenproblem von Dauer sein wird. Obwohl ich es vielleicht mit einer stärkeren Brille zu lösen probieren würde, brauche ich in Wirklichkeit aber wahrscheinlich bloß eine richtige Auszeit . Zudem erklärt die Expertin, dass durch unsere erhöhte Bildschirmzeit bei Brillen- und Kontaktlinsenträger:innen leicht abweichende Dioptrienwerte stärker bemerkbar und unangenehm sein könnten. Das bringt viele Personen dazu, um stärkere Gläser oder Linsen anzusuchen.