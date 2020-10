4 Tipps für alle, die sich längere Wimpern wünschen

Ich persönlich mag zum Beispiel den Augen-Make-up-Entferner mit beruhigendem Thermalwasser von Avène , den du in vielen Apotheken kaufen kannst und der sich wirklich angenehm und frisch auf der Haut anfühlt. Ein echter Klassiker ist natürlich der Take The Day Off Makeup Remover For Lids, Lashes & Lips von Clinique (21,90 €). Wenn du versuchst, nachhaltiger zu leben, kannst du es auch mal mit einem festen Gesichtsreiniger versuchen – wie beispielsweise dem von Lamazuna (12,90 €, erhältlich bei Naturalou ).