Vous rêvez de cils plus longs ? 4 conseils pour y parvenir

Tout comme votre peau, vos cheveux et vos ongles sont affectés par votre alimentation, Phillips explique qu'il en va de même pour nos cils (et nos sourcils). Les multi-vitamines de beauté en vente libre n’étant pas suffisamment réglementées, il est bon de discuter de vos préoccupations concernant la croissance de cils avec votre médecin traitant. Il pourra vous suggérer un complément pour pallier une carence en zinc, biotine ou vitamine B qui pourrait contribuer à rendre les cils plus fins, plus courts ou plus clairsemés.