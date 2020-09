Cette tendance arrive à point nommé, car depuis l'obligation du port du masque, nous cherchons tou·tes plus que jamais à mettre l'accent sur nos regards . Passionnée de mascara que je suis, j'ai eu envie de mettre tous ces nouveaux produits au banc d'essai, alors je l'ai fait. Certains affirment lifter, tandis que d'autres promettent d'apporter définition à vos cils pour un prix inférieur à celui de mon pot de Ben & Jerry's préféré. Après six mascaras, quelques coups dans l'oeil et beaucoup de démaquillant, j'ai été surprise de découvrir le grand gagnant. Pour découvrir mon avis sur les meilleurs mascaras de 2020, c'est par ici !